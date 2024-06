Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den unbekannten EC-Karten-Dieb?

Hannover (ots)

Die Polizei fahndet mit Bildern nach einem unbekannten Mann, der Ende Februar 2024 einer 87-Jährigen aus Hannover die EC-Karte entwendet hat. Wenig später wurden mit der EC-Karte Einkäufe getätigt und Geld abgehoben. In einem Schnellrestaurant wurde der Mann gefilmt.

Den Diebstahl beging der unbekannte Täter vermutlich am 26.02.2024, nachdem die 87-Jährige ihre Kontenkarte noch in einer Bank benutzt hatte. Am 28.02.2024 bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Karte und brachte dies zur Anzeige. Zwischen dem Diebstahl und der Anzeige, bei der die Karte dann gesperrt wurde, tätigte der Gesuchte mehrere Einkäufe sowie Bargeldabhebungen. Dabei entstand ein Schaden von über 4.000 Euro.

Bei dem Besuch eines Schnellrestaurants in Großburgwedel wurde der Mann von den Sicherheitskameras aufgezeichnet und konnte zweifelsfrei der anschließenden Zahlung mit der gestohlenen Bankkarte zugeordnet werden.

Nachdem das Amtsgericht Hannover einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat, sucht die Polizei nun mit Hilfe der Bilder nach Zeugen, die den abgebildeten Mann kennen oder Hinweise zu seiner Identität geben können. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2720 zu melden. /ms, nash

