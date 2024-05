Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Happy End für Entenfamilie

Am Mittwoch Nachmittag hatten Bundespolizisten einen besonderen Einsatz am Elmshorner Bahnhof. Eine Streife wurde von einer Passantin angesprochen, dass auf dem Parkplatz mehrere Entenküken ohne Mutter herumlaufen sollen. Die Hinweisgeberin hatte bereits vergeblich versucht die Tiere einzufangen.

Die Bundespolizisten konnten tatsächlich acht kleine Enten dort feststellen und es gelang sogar diese einzufangen. Auch bei der Nachsuche nach der Mutter wurden die Beamten fündig. An den Gleisen entdeckten die Polizisten dann die verletzte Entenmutter mit gebrochenem Flügel und gebrochenem Bein.

Alle Tiere wurden in einem Karton (siehe Bild) an die Wildtier-Auffangstation in Klein Offenseth Sparrieshoop übergeben. Die Entenmutter wurde tierärztlich versorgt und man ist wohlauf.

Happy End für die Entenfamilie.

