Polizei Düren

POL-DN: Kollision im Kreuzungsbereich - Verursacher flüchtet

Düren (ots)

Auf der Kreuzung B56n und Kölner Landstraße kam es am 31.03.2024 zum Zusammenstoß von zwei Pkw. Der Unfallverursacher, der vorher bei Rotlicht gefahren war, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Sonntag um 09:20 Uhr war eine 70-Jährige aus Düren in Begleitung ihres 76-jährigen Beifahrers mit ihrem Pkw auf der Kölner Landstraße unterwegs. An der Kreuzung hielt sie an der roten Ampel, bevor sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, um ihre Fahrt geradeaus in Richtung Merzenich fortzusetzen. Von links sei dann ein dunkles Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit ebenfalls auf die Kreuzung gefahren. Die 70-Jährige bremste noch, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht verhindern. Statt sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens in Richtung Stockheim. Die Frau und der Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, der Sachschaden an ihrem Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden. Der dunkle Wagen des Unfallverursachers ist vermutlich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell