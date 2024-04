POL-DN: Metalldiebe an Ostern aktiv

Heimbach (ots) - Auf der L249 in Heimbach kam es am Sonntag (30.03.2024) zu einem Alleinunfall, bei dem ein niederländischer Motorradfahrer verletzt wurde. Der 22-Jährige war am Sonntag gegen 13:30 Uhr mit seinem Vater, der hinter ihm fuhr, auf der L249 zwischen Abtei Mariawald und dem Abzweig L15 unterwegs. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle ...

