Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt/Kessenich: Raub auf Tankstelle - Kassiererin mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Samstagabend (06.01.2024) eine Tankstelle auf der Reuterstraße überfallen hat.

Zur Tatzeit gegen 21:00 Uhr hatte der Mann den Kassenraum der Tankstelle betreten. Unter Vorhalt eines Messers erzwang er von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ der Täter den Tatort und lief in Richtung Kessenich davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme des Mannes, der wie folgt beschrieben wird:

- Etwa 170-175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Augen, sprach akzentfrei deutsch, trug einen Mund-Nasen-Schutz, einen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "UNCODED" (obere Hälfte, rechter Ärmel und Kapuze grau, linker Ärmel schwarz, untere Hälfte neongrün), dunkle Jogginghose mit weißer Aufschrift, weiße Schuhe

Das zuständige Kriminalkommissariats 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinwiese. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell