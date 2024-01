Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Pkw überschlug sich - Mutmaßlicher Unfallverursacher flüchtig

Rheinbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der L 492 zwischen Rheinbach-Merzbach und -Todenfeld, bei dem eine 54-jährige Autofahrerin verletzt wurde, sucht die Bonner Polizei nach zwei bislang unbekannten Autofahrenden.

Beide sollen am Donnerstagvormittag (04.01.2024) gegen 11:35 Uhr hintereinander aus Todenfeld kommend auf der L 492 in Richtung Norden unterwegs gewesen sein. In einer Kurve soll der vordere Pkw dabei die Mittellinie überfahren haben, sodass die in Richtung Todenfeld fahrende 54-Jährige mit ihrem Renault Twingo ausweichen musste. Hierbei kam sie zunächst rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dann nach links ein und kam in dieser Richtung erneut von der Fahrbahn ab. Der Renault stürzte daraufhin eine Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach in einem Graben liegen. Ein hinter der 54-Jährigen fahrender Zeuge sowie ein kurz darauf die Unfallstelle passierendes Paar halfen der Verunfallten aus dem Fahrzeug und verständigten die Polizei. Die Renaultfahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, zwischenzeitlich aber bereits entlassen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw war die L 492 zeitweise gesperrt.

Konkrete Beschreibungsmerkmale zu den in Richtung Norden fahrenden Fahrzeugen liegen bislang nicht vor. Beide hatten sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die unbekannten Unfallbeteiligten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 zu melden. Darüber hinaus werden weitere mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Pkw geben können gebeten, die Ermittler unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

