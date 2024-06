Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Messer gezogen, Unfälle, Kind von Balkon gefallen, Anscheinswaffen lösen Polizeiensatz aus, Enten gerettet

Reutlingen (ots)

Nach versuchtem Diebstahl ein Messer gezogen

Am Samstagabend ist es in Reutlingen in einem Modegeschäft in der Wilhelmstraße nach einem versuchten Diebstahl zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels eines Messer gekommen. Gegen 18.00 Uhr teilte ein 21-Jähriger Ladendetektiv der Polizei mit, dass er zwei unbekannte männliche Personen kurz vor dem Verlassen des Geschäftes zur Herausgabe zweier kurzen Hosen aufforderte. Nach Herausgabe der Kleidungsstücke zog ein Täter ein Springmesser, führte eine Stichbewegung in Richtung des Ladendetektives aus und verletzte diesen leicht an der Hand. Danach gingen die beiden Personen in Richtung Marktplatz flüchtig. Bei den Tätern handelt es sich um zwei ca. 18 bis 20 Jahre alte Männer. Beide trugen dicke Winterjacken und nach hinten gerichtete schwarze Schildmützen und hatten einen dunklen Hautteint. Einer ist ca. 180 cm groß und hat eine dünne Körperstatur. Der andere war auffallend kleiner, hatte eine auffällige Verletzung am rechten Auge und trug eine schwarze breite Stoffhose. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Tel. 07121/942-3333 entgegen.

Sonnenbühl (RT): Fahrzeug die Böschung hinuntergerollt

Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Erlebnispark Traumland gekommen. Eine 33-Jährige parkte ihren Chevrolet auf dem dortigen Parkplatz. Vermutlich durch eine nicht vollständig angezogene Handbremse und dem abschüssigen Gelände machte sich das Fahrzeug selbständig, rollte eine Böschung hinunter und prallte gegen einen darunter geparkten VW Caddy sowie einen VW Bus. Glücklicherweise war keines der Fahrzeuge besetzt, wodurch es beim Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 18.000 Euro blieb. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste versorgt werden

Wendlingen (ES): Junge Männer mit Waffen lösen Polizeieinsatz aus

Nachdem ein Zeuge am Samstagabend gegen 20.15 Uhr über Notruf die Polizei darüber informierte, dass er in Wendlingen, im Speckweg beim Freibad und Sportpark, vier junge Männer mit Schusswaffen an einem Fahrzeug gesehen hätte, wurde die genannte Örtlichkeit unverzüglich mit starken Einsatzkräften der Polizei angefahren. Vor Ort kontrollierten die Polizeibeamten drei 18-Jährige sowie einen erst 14-Jährigen und konnten bei ihnen mehrere täuschend echt aussehende Softair- und Gasdruckwaffen vorfinden. Die Polizei beschlagnahmte die Waffen und belehrte die jungen Männer. Der 14-jährige Jugendliche wurde auf das Polizeirevier Nürtingen verbracht, wo er in die Obhut seiner Eltern übergeben wurde. Gegen die vier jungen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wendlingen (ES): Fahrzeugbrand

Am Samstag gegen 0.30 Uhr ist es auf der B313, Höhe Anschlussstelle Köngen-Nord, zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine 35-jährige VW-Lenkerin aus Göppingen zunächst einen lauten Schlag an ihrem Pkw wahrgenommen. Im Anschluss verlor das Fahrzeug an Geschwindigkeit und begann zu rauchen. Die Frau konnte das Fahrzeug noch von der B313 lenken und kam auf der Ausleitung nach Köngen zum Stehen. Beim Öffnen der Motorhaube brannte es bereits im Motorraum. Durch die sofort informierte Feuerwehr aus Wendlingen wurde der Brand nachfolgend gelöscht. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Da durch das Schmelzen von Motorteilen erhebliche Fahrbahnverunreinigungen entstanden waren, die weder durch Feuerwehr noch durch den Abschleppdienst beseitigt werden konnten, musste die Straßenmeisterei Deizisau hinzugezogen werden, die die Antragungen absicherte. Ursächlich für den Brand war nach derzeitigem Kenntnisstand ein technischer Defekt.

Tübingen (TÜ): 4-jähriges Kind fällt vom Balkon eines Wohnhauses

Ein 4-jähriges Kind befand sich zusammen mit seinen Eltern am Samstagnachmittag auf einem Balkon eines Wohnhauses in der Jesinger Hauptstraße im Ortsteil Unterjesingen. In einem unbeobachteten Moment stürzte das Kind aus bislang ungeklärter Ursache über drei Meter in die Tiefe. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind glücklicherweise keine größeren Verletzungen. Dennoch wurde die 4-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 21-Jähriger, der am frühen Sonntagmorgen in der Albstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 3.35 Uhr seinem Pkw Daimler-Benz auf der Albstraße unterwegs. Mit in seinem Pkw befand sich ein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er an der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts gegen den Randstein. Hiernach überfuhr er den Einmündungsbereich zur Kreuzstraße, wo er im weiteren Verlauf über einen Grünstreifen fuhr und hier mit zwei aufgestellten Fahnenmasten kollidierte. Die Fahrt endete letztlich an einem Gebäude der Albstraße, wo er die die Außenkante des dortigen Wohnhauses touchierte. Der Pkw kippte rechts auf die Seite. Die beiden Insassen konnten selber aus dem Pkw klettern und wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik verbracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21-Jährigen Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Sachschaden an dem Pkw Daimler-Benz wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. An dem Wohnhaus entstand kein Sachschaden. Der Pkw musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Samstagabend ist es gegen 21.44 Uhr in der Brünnlestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Roller gekommen. Der 16-jährige Rollerfahrer ist mit seiner 15-jährigen Beifahrerin in Richtung Bachstraße gefahren und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, 29-jährigen Motorradfahrer. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zur seitlichen Kollision, wobei beide Zweiradlenker einen Sturz verhindern konnten. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer und der Rollerfahrer sowie die Beifahrerin leicht. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in das Klinikum Balingen verbracht. Ermittlungen zum ordnungsgemäßen Zustand des Rollers dauern an.

Balingen (ZAK): Ente gut - alles gut

Am Samstagmittag kam es in Balingen, in der Lange Straße, zu einer erfolgreichen, tierischen Rettung einer Entenfamilie. Ein besorgter Bürger teilte dem Polizeirevier Balingen eine Entenmutter mit ihren Küken mit, die dort zwischen Rewe und Edeka, an der Straße stehen. Bei Eintreffen der Streife, hatten sich die verängstigten Tiere ins Gebüsch zurückgezogen und konnten zuerst nicht befreit werden. Durch Unterstützung von Passanten konnten die Tiere dann aber doch mit vereinten Kräften aus der Hecke gelockt, eingefangen und an einem geschützten Ort, an der Eyach, in die Freiheit entlassen werden. Ente gut, alles gut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell