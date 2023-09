Emmerich (ots) - Am Samstag (9. September 2023) gegen 13:30 Uhr ereignete sich an der Seufzerallee ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer fuhr mit einem Kleinkraftrad, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Gerhard-Storm-Straße. Mit auf dem schwarzen Roller befand sich ...

mehr