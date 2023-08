Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Bernd Müller ist seit 50 Jahren für die Stadt Celle im Einsatz - Besondere Ehrung am Donnerstag!

Celle (ots)

50 Jahre aktiv im Einsatz für Celle ist der Ortsbrandmeister der Schwerpunktfeuerwehr Celle-Hauptwache Bernd Müller. Am vergangenen Donnerstag konnte er im Beisein zahlreicher Gäste und Wegbegleiter das Ehrenzeichen für 50jährige Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung entgegennehmen. Ein halbes Jahrhundert setzt sich Müller bereits für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein und gestaltet seit Jahrzehnten die Feuerwehr mit. Als Ausbilder und Führungskraft ist er den meisten bekannt. In einer gelungenen Laudatio blickte der ehemalige Stadtbrandmeister Kai-Uwe Pöhland auf Müllers Vergangenheit zurück und konnte so manches aus dem Feuerwehr- und Privatleben von Bernd Müller berichten. Die Ehrung am vergangenen Donnerstag wurde durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Dirk Heindorff vollzogen. Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann freute sich zu den ersten Gratulanten zu gehören und Müller das Ehrenzeichen an der Uniform anzubringen.

Bernd Müller trat am 2. August 1973 in die Freiwillige Feuerwehr Celle ein und wurde Mitglied des 3. Zuges der Wehr. Von Anfang an war Müller mit vollem Herzen Feuerwehrmann und absolvierte zahlreiche Lehrgänge und Fortbildungen. Neben dem allgemeinen Feuerwehrdienst engagierte sich Müller u. a. in den Sondereinheiten der Stadtfeuerwehr sowie der Stadtfeuerwehrbereitschaft und als Ausbilder in der Kreisfeuerwehr. Ebenfalls unterstützte er die Feuerwehrverbandsarbeit auf Landes- und Bundesebene. Hierbei verließ er auch mal den Boden, um als Flugbeobachter die Waldbrandbekämpfung in Niedersachsen aus der Luft zu unterstützen.

Seine Ernennung zum Feuerwehrmann erhielt er Anfang 1977 und wurde im Rahmen seiner vielfältigen Aufgaben und Funktionen letztmalig 2003 befördert. Er trägt seitdem den Dienstgrad Hauptbrandmeister. Zu seinen Funktionen innerhalb der Ortsfeuerwehr zählten von 1992 bis 1999 der Schrift- und Kassenwart. Im Januar 1997 übernahm er die Funktion eines Gruppenführers, bevor er 2000 zum Zugführer des 3. Zuges der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gewählt wurde. Im Mai 2002 wurde er nach Vorschlagswahl durch die Ortsfeuerwehr und Bestätigung durch den Rat der Stadt Celle zum Ortsbrandmeister der größten Ortsfeuerwehr der Stadt Celle ernannt. Er leitet die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache bis heute. Von 2002 bis 2019 übernahm er als stellvertretender Stadtbrandmeister zusätzlich Verantwortung für das Feuerwehrwesen in der gesamten Stadt Celle.

Für seine Tätigkeit und Verdienste im Feuerlöschwesen wurde Bernd Müller bisher mit der Niedersächsischen Gedenkmedaille für die Waldbrandkatastrophe 1975 sowie mit der Hochwasser-Medaille 2013 ausgezeichnet. 2005 erhielt er zudem das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber sowie 2013 in Gold. Für seine langjährige Mitgliedschaft wurde er 1998 für 25 Jahre und 2013 für 40 Jahre ausgezeichnet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell