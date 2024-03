Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei zieht mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei hat am vergangenen Wochenende wieder mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss berauschender Stoffe aus dem Verkehr gezogen.

Ein herausragender Fall ereignete sich am 9.3. gegen 4 Uhr im Stadtteil Mueßer Holz: In der Gagarinstraße wurde ein 26-jähriger Deutscher mit seinem Wagen gestoppt. Der Mann war stark alkoholisiert; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, des Weiteren wurde der Führerschein des Beschuldigten einbehalten. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Ein weiterer Fahrer wurde am 10.03. gegen 1 Uhr im Stadtteil Lankow angehalten. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem 30-jährigen Russen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung, so dass auch hier die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Des Weiteren war der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und es besteht der Verdacht, dass der an den Kennzeichen seines Wagens manipuliert hatte. Zudem wurden bei ihm Drogen gefunden.

Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Das Weiteren sieht der Mann einem Bußgeldverfahren wegen mutmaßlicher Rauschmittelbeeinflussung im Straßenverkehr entgegen. Über die geschilderten Fälle hinaus hat die Schweriner Polizei am vergangenen Wochenende noch sieben weitere Fahrzeugführer mit zu hohen Promillewerten oder unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen; in vier Fällen waren die Personen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Das Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuges ohne die erforderliche Fahrerlaubnis stellt eine Straftat dar. Der Gesetzgeber sieht bei einem Verstoß eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor.

