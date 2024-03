Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 500-Liter-Behäter illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen Behälter mit unbekannter Flüssigkeit in einem Waldstück bei Stern Buchholz entsorgt. Ein Teil der Flüssigkeit sei bereits in den Boden versickert. Ein Hinweisgeber meldete den Vorfall der Polizei, die nun wegen dem Verdacht der Bodenverunreinigung und der unbefugten Entsorgung von Abfällen ermittelt. Die Feuerwehr stellte eine Probe der Flüssigkeit sicher, so dass die Art des Stoffes geklärt werden kann. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise und fragt: Wer hat im Zeitraum vom 01.03.2023 17:00 Uhr bis 02.03.2023 18:30 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge in Stern Buchholz gesehen, die einen 500-Liter-Behälter transportierten? Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.

