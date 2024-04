Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Autofahrer kommt von der Fahrbahn, prallt gegen mehrere Bäume und stürzt Böschung hinunter

Karlsruhe (ots)

Ein Autofahrer kam am Donnerstagmorgen bei einem Überholvorgang auf der Kreisstraße 3554 zwischen Schielberg und Marxzell von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme zufolge fuhr der Mann gegen 06:55 Uhr auf der K3554 von Schielberg kommend in Richtung Marxzell. Kurz nach der Einmündung de Köpflesweg überholte der Autofahrer offenbar zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und brach durch die Fahrbahnbegrenzung. In der Folge flog das Auto über mehrere Meter einen Hang hinunter und kollidierte dabei mit zwei Bäumen. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sach-und Flurschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Am VW des Mannes entstand ein Totalschaden. Das Fahrzeug musste aufwendig geborgen und abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell