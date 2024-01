Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Hausbrand in Namborn

Namborn - OT Eisweiler (ots)

Am Abend des 08.01.2024 kam es im Namborner Ortsteil Eisweiler zu einem Hausbrand mit Verletzten. Ein Bewohner des Mehrparteienanwesens teilte den Brand über Telefon mit, wonach es am besagten Anwesen im zweiten Obergeschoss brennen würde. Als die Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort eintrafen, hatten sich die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Die Anwohner der Nachbaranwesen wurden zur Sicherheit ebenfalls aus ihren Häusern verbracht. Der Brand konnte durch die anwesenden Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. In der Folge des Ereignisses waren die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Die drei Bewohner des Hauses wurden durch das Einatmen von Rauchgas verletzt, wobei zwei von ihnen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Als Brandursache konnte der fahrlässige Umgang mit brennbaren Substanzen ermittelt werden. Der Schaden am Gebäude beläuft sich schätzungsweise auf einen fünfstelligen Betrag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell