Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Verursacher

Theley - Parkplatz an der Sporthalle bzw. der Gemeinschaftsschule (ots)

Am Samstag, den 06.01.2024 kam es auf dem Parkplatz an der Sporthalle bzw. der Gemeinschaftsschule in Theley zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein parkender Mini durch ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, beschädigte wurde. Der Verursacher kollidierte zunächst mit einem auf dem Parkplatz aufgestellten Findling einer Mauer und im Anschluss mit dem in einer Parktasche geparkten Pkw. Der Verursacher flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich entsprechend um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Zur Tatzeit fand in der Sporthalle ein Fußballturnier statt.

Die Polizei St. Wendel sucht den Geschädigten bzw. auch Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell