Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Verwaltungsgebäude einer Bäckerei in Bliesen

St. Wendel (ots)

In der Zeit zwischen dem 31.12.2023, 10.30 Uhr, und dem 01.01.2024, 09.00 Uhr, wurde in das Verwaltungsgebäude einer Bäckerei im Gewerbegebiet Bliesen in der Straße "Am Nußrech" eingebrochen. Dort verschafften sich der oder die Täter zunächst gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Anschließend drangen sie in den Verwaltungsbereich ein und öffnen dort gewaltsam verschiedene Behältnisse. Aus diesen Behältnissen wurde dann Bargeld entwendet. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem oben genannten Einbruch machen können, beziehungsweise auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben.

