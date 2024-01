Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall in Bliesen mit verletzter Fahrerin

St. Wendel - Bliesen (ots)

Am Morgen des 08.01.2024 kam es gegen kurz nach 06.00 Uhr in Bliesen zu einem Verkehrsunfall bei der die Fahrerin eines PKW verletzt wurde. Die 33jährige Fahrzeugführerin aus Oberthal war in der Flächenbachstraße in Bliesen unterwegs, als ihr im Kurvenbereich auf ihrer Fahrbahnspur ein weiteres Auto in der entgegengesetzten Richtung entgegenkam. Die Fahrerin wich dem weiteren Fahrzeug aus und fuhr daraufhin gegen die Gartenmauer eines angrenzenden Anwesens. Der Fahrer des anderen PKW setzt seine Fahrt unverändert fort. Durch die Kollision wird die Fahrzeugführerin sowie die besagte Gartenmauer beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen die sachdienliche Angaben zum beschriebenen Vorfall machen können. Hinweise gerne unter 06851-8980.

