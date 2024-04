Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: Nachtragsmeldung demonstrative Aktion am Ölhafen Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Göppingen Am Nachmittag des 17. April 2024 verfügte die zuständige Versammlungsbehörde die Auflösung der Blockadeaktion durch die Polizei (wir berichteten über die demonstrative Aktion bereits um 14:09 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/5759721) Neun Aktivistinnen und Aktivsten wurden auf ihren Kajaks mit Hilfe von Schlauchbooten der Wasserschutzpolizei an Land gezogen. Drei Teilnehmende der Blockadeaktion entzogen sich dieser Polizeimaßnahme, in dem sie auf die Dalben im Hafen kletterten. Zwei Personen ließen sich nach einiger Zeit mit dem Polizeiboot freiwillig an Land bringen. Eine Person verließ diesen erhöhten Pfahl nicht freiwillig und wurde schließlich gegen Abend mit einem Höheninterventionsteam der Polizei sicher in ein Polizeiboot und an Land gebracht. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei nahmen die Personalien aller Demonstrationsteilnehmer/- innen am Ufer auf. Im Anschluss daran wurden alle Personen vor Ort entlassen. Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe ermitteln nun gegen sie wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung. Während des Einsatzes war die Ein- und Ausfahrt in den Ölhafen für Schiffe bis ca.19:00 Uhr nicht möglich. Rückfragen bitte an:

