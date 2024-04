Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Demonstrative Aktion am Ölhafen Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Am heutigen Vormittag, 17. April 2024, kam es am Ölhafen in Karlsruhe zu einer demonstrativen Aktion auf dem Wasser, die bis zur Stunde andauert.

Zwölf Aktivistinnen und Aktivsten sperren mit ihren Kajaks und Absperrband den Durchfahrtsbereich zum Rhein. Die Wasserschutzpolizei ist mit mehreren Booten und zwei Tauchern auf dem Wasser im Einsatz. Die Bereitschaftspolizei ist derzeit mit einer geringen Anzahl von Beamtinnen und Beamten im Uferbereich vor Ort. Es kommt aktuell zu einer Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs, da Schiffe bis auf Weiteres weder aus- noch einfahren können. Die Lage vor Ort ist ruhig, der Einsatz dauert an.

