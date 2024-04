Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Havariertes Fahrgastschiff auf dem Neckar - 71686 Remseck am Neckar, Stadtteil Hochberg, Landkreis Ludwigsburg

Göppingen (ots)

71686 Hochberg, Neckar-Km 169

Am heutigen Sonntag, 14.04.2024, gegen 15:30 Uhr traten bei einem Fahrgastschiff, welches auf dem Neckar von Poppenweiler in Richtung Hochberg flussaufwärts unterwegs war, technische Probleme im Bereich des Antriebs auf. Das Schiff war nur noch eingeschränkt manövrierbar, weshalb es bei der Fahrt zu leichten Uferberührungen kam. Der Schiffsführer setzte daraufhin das Schiff an einer Böschung fest, um den Schaden provisorisch zu beheben. Da zunächst nicht klar war, ob die 104 Fahrgäste über das Wasser evakuiert werden müssen, wurde die Feuerwehr, das DLRG und die örtlich zuständige Wasserschutzpolizei Stuttgart alarmiert. Nach vorübergehender Behebung des technischen Problems setzte der Schiffsführer die Fahrt bis zu einer Anlände bei Hochberg fort, wo nach Festmachen des Schiffes die Passagiere sicher direkt an Land gelangen und ihre Fahrt mit dem ÖPNV fortsetzen konnten. Ein Fahrgast wurde leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Sachschaden ist weder am Schiff noch am Ufer entstanden. Das Wasserschifffahrtsamt sprach bis zur Überprüfung des technischen Problems ein Weiterfahrverbot aus, die Schifffahrt ist nicht eingeschränkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell