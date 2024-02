Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (28. Februar) gegen 05:45 Uhr in Höhe des Einmündungsbereichs der K 15 / K 16 ist eine 40-Jährige bei einem Alleinunfall verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr sie die Straße von Wintersohl aus in Richtung Köbbinghausen. Sie fuhr über den Einmündungsbereich hinweg in eine höherliegende Grünfläche. Die 40-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

