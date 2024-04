Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Unfall an Bahnübergang

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Rüppurr sucht die Verkehrspolizei nach Zeugen.

Bisherigen Feststellungen zufolge überquerte ein 41-jähriger Mann gegen 07:50 Uhr offenbar einen Bahnübergang an der Kreuzung Herrenalber Straße/ Pfauenstraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache wurde er von einer in Richtung Ettlingen fahrenden S-Bahn der Linie S1, die sich gerade der Haltestelle Tulpenweg näherte, erfasst. Infolge des Zusammenstoßes kam der Mann zu Fall und zog sich Verletzungen von bislang unbekanntem Ausmaß zu. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Schaden an der Straßenbahn entstand nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach einer Ersthelferin, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten kümmerte.

