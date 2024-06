Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Motorroller; Beschädigte und aufgebrochene Autos; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Auseinandersetzungen; Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte; Überfall

Reutlingen (ots)

Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem grauen oder silbernen Motorroller Aprilia SR50 Sport Pro mit dem Versicherungskennzeichen 227KFL fahndet das Polizeireiver Reutlingen. Der Roller war in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 20.30 Uhr, in einem Hinterhof in der Pestalozzistraße verschlossen abgestellt gewesen. Erst am Sonntagabend ist dann entdeckt worden, dass der Motorroller gestohlen wurde. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Reutlingen (RT): Autos zerkratzt

Gleich vier im Karl-Rais-Weg am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos sind am Freitagabend beschädigt worden. Derzeitigen Kenntnissen zufolge zerkratzte ein Unbekannter gegen 20.30 Uhr jeweils die linken Fahrzeugseiten an den Autos. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro je Fahrzeug belaufen. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (cw)

Pliezhausen (RT): Aufgefahren und gestürzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Samstagmittag in Pliezhausen ereignet. Auf der Kelterstraße war kurz vor 13 Uhr eine 75-jährige Radfahrerin in Richtung Ludwigstraße unterwegs und fuhr aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Pedelec auf den VW eines 28 Jahre alten Mannes auf. Die Seniorin stürzte danach zu Boden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen wurde sich nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 1.500 Euro. (mr)

Zwiefalten (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, zehn Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, drang der Täter nach dem gewaltsamen Öffnen der Haustür in das Gebäude ein und durchsuchte die Räume erfolglos nach Wertsachen, wonach er das Haus nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder verließ. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf frischer Tat festgenommen

Unmittelbar nach dem Eindringen in ein Schulgebäude in der Anemonenstraße im Stadtteil Leinfelden haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Filderstadt in der Nacht zum Montag einen 48-jährigen Verdächtigen auf frischer Tat gefasst. Kurz nach 0.30 Uhr war bei einem Sicherheitsunternehmen ein entsprechender Alarm eingegangen. Nach erfolgter Verständigung der Polizei rückten sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen zu dem Gymnasium aus. Der 48-Jährige, der nach derzeitigen Erkenntnissen über ein Fenster in die Schule eingedrungen war, konnte beim Verlassen des Gebäudes widerstandslos festgenommen werden. Mehrere von ihm offenbar aus der Schule entwendeten Gegenstände, darunter ein Laptop und ein Tablet, wurden sichergestellt. Der Verdächtige sieht nun einer Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls entgegen. (ak)

Esslingen (ES): Angegriffen und zugeschlagen

Ein 42-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Fleischmannstraße angegriffen worden. Kurz vor 16.30 Uhr schlugen und traten vier bislang Unbekannte auf den Mann ein, der dadurch nicht unerheblich verletzt wurde. Außerdem soll dem 42-Jährigen aus der Gruppe heraus mit einem Messer gedroht worden sein. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in Richtung Bahnhofsunterführung. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Tätern sowie zum Motiv des Angriffs aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin ist es am Sonntagvormittag gekommen. Kurz vor zehn Uhr befuhr der Lenker eines Skoda die Auguste-Eisenlohr-Straße in Richtung Kreisverkehr Rümelinstraße und hielt im Einmündungsbereich zunächst an. Nachdem er angefahren war, stieß der Skoda mit einer 60-jährigen Radfahrerin zusammen, die von rechts kommend auf dem Gehweg unterwegs war. Nach der Kollision stürzte die Frau zu Boden. Zur ambulanten Behandlung ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte die der Rettungsdienst in eine Klinik. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 3.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Sonntagmittag gegen einen 40-Jährigen. Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst gegen 13.30 Uhr in einer Gaststätte in der Straße am Kronenhof aufgefallen, da er Gegenstände vom Tresen geworfen und einen 36-Jährigen beleidigt sowie geschlagen haben soll. Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung schlug der alkoholisierte Tatverdächtige nach einem der Beamten. Der 40-Jährige war derart aggressiv, dass Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden musste. Er wurde in der Folge zu Boden gebracht und geschlossen. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte sowie später im Krankenhaus, in dem seine leichten Verletzungen versorgt wurden, eine Krankenschwester. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Autos durchsucht

Drei in der Narzissen- und in der Beethovenstraße geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Unbekannten angegangen worden. Zwischen 18 Uhr und sieben Uhr öffnete ein Krimineller drei dort nach derzeitigen Stand wohl unverschlossen abgestellte Autos und plünderte sie aus. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (cw)

Esslingen (ES): Autos zerkratzt (Zeugenaufruf)

Drei im Zollhausweg im Stadtteil Zollberg geparkte Autos sind am Sonntagmorgen zerkratzt worden. Zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr wurde an den, am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos jeweils die rechte Seite offenbar mutwillig zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise. (cw)

Dußlingen (TÜ): Autos durchwühlt und ausgeplündert

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dußlingen durchwühlt worden. Zwischen 21.30 Uhr und 9.30 Uhr machte sich ein Unbekannter nach derzeitigen Erkenntnissen an sieben geparkten Autos zu schaffen. Er öffnete die im Bereich des Finkenwegs geparkten und teils unverschlossenen Autos oder brach verschlossene Fahrzeuge auf noch ungeklärte Art und Weise auf und durchwühlte sie nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist ließ er dabei vorgefundenes Münzgeld oder EC-Karten mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radlerin zu Fall gekommen

Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz am frühen Sonntagmorgen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die 43-Jährige befuhr gegen 2.30 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Bahnhof und stürzte alleinbeteiligt auf den Asphalt. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (mr)

Nehren (TÜ): Fahrzeuge aufgebrochen

In der Brühlstraße haben am frühen Sonntagmorgen wohl mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.20 Uhr machten sich die Täter an, wie bislang bekannt ist, vier geparkten Pkw zu schaffen. Drei davon brachen sie auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten unter anderem etwas Bargeld. Der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Tankstelle eingebrochen (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Schuhstraße ist in der Nacht zum Montag Ziel von Einbrechern gewesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen gegen 0.50 Uhr mehrere unbekannte Täter nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in den Verkaufsraum der Tankstelle ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt, den sie nach jetzigen Stand der Ermittlungen in einen schwarzen Audi Kombi verluden. Mit dem Pkw ergriffen sie die Flucht. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise. Zeugen, die in der Nacht zum Montag oder eventuell auch schon im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die Täter und/oder ihr Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 07472/9801-0 zu melden. (ak)

Rottenburg (TÜ): Bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist am Samstagabend zu Fall gekommen und dabei verletzt worden. Die 53-Jährige war gegen 19.10 Uhr auf der Starzacher Straße in Richtung Sulzau unterwegs und geriet mit dem Rad offenbar gegen den Bordstein. In der Folge stürzte sie zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Haigerloch (ZAK): Betrunken Widerstand geleistet

Einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sieht ein 56-Jähriger seit Sonntagnachmittag entgegen. Der Mann wurde gegen 15 Uhr als Fahrer eines Traktors in der Stunzachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von deutlich über 0,5 Promille ergeben hatte, weigerte sich der Mann, den Anweisungen der Streifenwagenbesatzung Folge zu leisten und versuchte, nach einem der Beamten zu schlagen. Er musste daher zu Boden gebracht werden, wogegen er Widerstand leistete. Erst beim Eintreffen einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es, dem 56-Jährigen Handschließen anzulegen. Der beim Einsatz leicht verletzte Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Schömberg (ZAK): Streitigkeiten unter Betrunkenen

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Kirchgasse. Dort waren gegen 19.30 Uhr zwei 30 und 59 Jahre alte Männer und eine 30 Jahre alte Frau aneinandergeraten. Da das Ausmaß der Schlägerei zunächst unklar war, war die Polizei mit drei Streifenwagen angerückt. Bis zu deren Eintreffen hatte sich die Situation zwischen den drei ganz erheblich Betrunkenen bereits wieder beruhigt. Ernstlich verletzt wurde niemand. Allerdings ergab eine Überprüfung bei dem 59-Jährigen einen lebensbedrohlich hohen Alkoholwert, weshalb er vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bitz (ZAK): Einkaufsmarkt überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Einkaufsmarkt in der Harthauser Straße ist am Montagmorgen überfallen worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatten sich drei Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in den Markt verschafft und sich dort unbemerkt verborgen. Als eine 58 Jahre alte Mitarbeiterin gegen sechs Uhr zur Arbeit kam, wurde sie von dem Trio mit einer Schusswaffe bedroht und zum Öffnen des Tresors gezwungen. Nachfolgend fesselten die Kriminellen die Frau, sperrten sie in einen Nebenraum ein, plünderten den Tresor aus und flüchteten mit ihrer Beute. Dazu nutzten sie den Wagen ihres Opfers, einen blauen Opel Mocca. Erst als weitere Mitarbeiter zum Arbeitsbeginn in den Markt kamen, wurde der Überfall entdeckt, die Frau befreit und gegen 6.40 Uhr die Polizei alarmiert. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte der blaue Opel von der Besatzung des Polizeihubschraubers auf einem Querweg neben der L 449 zwischen Bitz und Winterlingen verlassen aufgefunden werden. Von den drei unbekannten Tätern ist nur bekannt, dass sie schwarz gekleidet und maskiert waren. Einer von ihnen war mit einer Pistole bewaffnet. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die am Morgen im Bereich der Harthauser Straße oder im Bereich der L 449 zwischen Bitz und Winterlingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Möglicherweise ist auch jemandem der blaue Opel Mocca oder möglicherweise ein anderes, im Bereich der Waldwege und Waldzufahrten entlang der Landesstraße geparktes Fahrzeug aufgefallen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Balingen, Telefon 07433/264-0. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell