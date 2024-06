Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Flucht vor Polizeikontrolle; Verkehrsunfälle; Brände; Betrug; Pkw-Aufbruch; Auseinandersetzung; Einbruch

Vor Polizei davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Lenker eines Kleinkraftrads ist am Mittwochabend vor einer Polizeistreife davongefahren und hat dabei vermutlich mehrere Fußgänger gefährdet. Die Beamten des Polizeireviers Reutlingen wollten kurz vor 21 Uhr den Zweirad-Lenker in der Lederstraße anhalten und kontrollieren. Nachdem sie die Anhaltesignale an ihrem Streifenwagen eingeschaltet hatten, fuhr der Mann unvermindert weiter und bog trotz roter Ampel in Richtung ZOB ab. Im Anschluss fuhr er über die Pfäfflinshof-, Stadtbach- und Federnseestraße links an der Nikolaikirche vorbei in die Wilhelmstraße. In der Fußgängerzone mussten ersten Erkenntnissen nach mehrere Fußgänger dem Kradlenker ausweichen. Kurz darauf stürzte er von seiner Maschine, stellte sie in einer Seitengasse ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Marktplatz, wo er in einer weiteren Gasse festgenommen werden konnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24 Jahre alte Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. Fußgänger oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Zweiradlenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Polizei Reutlingen zu melden. (ms)

Reutlingen (RT): Kollision im Einmündungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochmittag bei einem Abbiegemanöver auf der Lederstraße gekommen. Gegen 12.50 Uhr war dort eine 65-jährige Ford-Lenkerin in Richtung Pfullingen unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung der Rathausstraße trotz Durchfahrtsverbots nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Citroen einer 57-Jährigen zusammen, die auf der Lederstraße stadteinwärts unterwegs war. Dabei erlitten beide Frauen einen Schock. Die 57-Jährige musste außerdem vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 9.000 Euro belaufen dürften, wurden abgeschleppt. (mr)

Reutlingen (RT): Radfahrerin von Pkw erfasst

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag in Reutlingen ereignet. Ein 70 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Golf gegen 15.10 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße stadteinwärts und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 84-jährige Radlerin, die auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde die Seniorin derart verletzt, dass sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Bei Rot über Straße gelaufen

Ein Fußgänger ist am Mittwochabend von einem Auto erfasst und verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge überquerte ein 19-Jähriger gegen 18.25 Uhr im Bereich Gartenstraße / Schulstraße trotz Rot zeigender Fußgängerampel die Straße, worauf er vom abbiegenden Hyundai einer 56-Jährigen erfasst wurde. Dabei erlitt der Heranwachsende so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (mr)

Reutlingen (RT): Pkw-Brand

Ein technischer Defekt dürfte den Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Mittwochabend in der Straße In Laisen gewesen sein. Ein 21-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße von Metzingen kommend unterwegs, als er Probleme mit seiner Lenkung feststellte. Um dem nachzugehen, hielt er an der Tankstelle in der Straße In Laisen an. Kurz nach dem Abstellen bemerkte er zunächst eine Rauchentwicklung, bevor unmittelbar darauf Flammen aus dem Motorraum schlugen. Mit seinem Beifahrer, einem Passanten und Mitarbeiter der Tankstelle unternahmen sie erste Löschversuche, die dann von der alarmierten Feuerwehr zeitnah beendet und ein Übergreifen der Flammen auf das Tankstellengebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem bereits älteren Fahrzeug wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Reutlingen (RT): Betrunken auf dem E-Scooter

Ein E-Sooter-Fahrer ist einer Streife des Polizeireviers Reutlingen am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, im Bereich der Eberhardstraße / Gutenbergstraße aufgefallen. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 21 Jahre alten Fahrers ergab bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Führerschein des jungen Mannes wurde noch am Kontrollort beschlagnahmt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Filderstadt (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzt wurde ein 59-Jähriger, der am Mittwochabend auf der Bonländer Hauptstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Chrysler Grand Cherokee auf der Bonländer Hauptstraße von der Ortsmitte herkommend, in Richtung Sielmingen unterwegs, als er auf Höhe der Gebäudenummer 76 mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal gegen einen geparkten VW Tiguan knallte. Der nicht angegurtete Fahrer erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da bei ihm zudem Anhaltspunkte auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum festgestellt wurden, musste er dort auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von vermeintlichem Bankmitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus Leinfelden-Echterdingen ist am Mittwoch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter betrogen worden. Der Täter meldete sich telefonisch bei der Geschädigten, wobei ihr die gespoofte Hotline-Nummer der Bank angezeigt wurde. Der selbsternannte Bankmitarbeiter gaukelte der Frau unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto vor und verlangte zur angeblichen Verhinderung weiterer Abbuchungen die Zugangsdaten zum Online-Banking. Die in Sorge um ihr Guthaben versetzte Geschädigte gab in der Folge am Telefon Zugangsdaten zum Online-Banking preis, worauf von ihrem Konto mehrere Transaktionen in Höhe von mehreren tausend Euro getätigt wurden. Später flog der Betrug auf. Wie viele der Überweisungen noch gestoppt werden können, steht noch nicht fest.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis. - Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen. - Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Owen (ES): Autoscheibe eingeschlagen

Ein in der Kirchheimer Straße stehender Mercedes ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, sechs Uhr, ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und verschaffte sich so Zugriff ins Innere des Wagens. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte unter anderem etwas Münzgeld. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Baltmannsweiler (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Hohengehren erlitten. Eine 44-Jährige war kurz nach elf Uhr mit einem Opel von der Pfarrstraße nach links auf die Hauptstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten, 73 Jahre alten Radfahrerin. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf zirka 1.000 Euro belaufen. (ms)

Esslingen (ES): Unter Alkoholeinfluss von Fahrrad gestürzt

Ein mutmaßlich betrunkener Radfahrer ist am Mittwochabend in der Esslinger Innenstadt gestürzt und dabei nicht unerheblich verletzt worden. Der 59-Jährige befuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem Herrenrad die Urbanstraße, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Verunglückten fest. Er musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Weilheim (ES): Kontrahent mit Messer leicht verletzt

Eine Person ist bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend vor einer Weilheimer Gaststätte leicht verletzt worden. Ein 21-Jähriger war gegen 21.15 Uhr mit einem 31 Jahre alten Mann vor dem Lokal in der Schulstraße in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Jüngere seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Im Anschluss lief der junge Mann in Richtung Ortsmitte davon, wo er einige Zeit später von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden konnte. Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medzinisch versorgt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (ms)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall Erdreich neben der B 27 abgetragen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 19-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einem VW Polo an der Anschlussstelle Tübingen-Unterer Wert auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart aufgefahren. Eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende, 31 Jahre alte Opel-Lenkerin wechselte zeitgleich auf die linke Spur. Aus bislang ungeklärter Ursache übersteuerte die Zafira-Lenkerin hierbei ihr Fahrzeug. Beim Gegenlenken kam sie mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die beginnende Leitplanke und prallte gegen einen Baum. Anschließend drehte sich der Wagen und kam in einem Acker zum Stehen. Der Opel Zafira musste im Anschluss mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Da Öl und Benzin ausgelaufen waren, rückten die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus, um die verunreinigte Erde abzutragen. Über die Höhe des Schadens an dem Opel liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrerin und ihre fünf Fahrzeuginsassen waren ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise unverletzt geblieben. (ms)

Tübingen (TÜ): In Antikgeschäft eingebrochen

In ein Antiquitätengeschäft in der Tübinger Altstadt ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der Kriminelle gegen 4.30 Uhr ein Loch in die Schaufensterscheibe geschlagen und sich mehrere, dahinter in den Auslagen ausgestellte Antiquitäten gegriffen, mit denen er unerkannt flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Drei Verletzte durch Stichflamme

Mit teil schweren Verbrennungen mussten drei Männer am Mittwochabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Männer im Alter von 48, 49 und 54 Jahren hatten sich gegen 21.30 Uhr im Garten eines Wohnhauses in der Schönbuchstraße aufgehalten und saßen dort an einem gasbetriebenen Heiztisch. Als die Flammen des Tisches zu erlöschen drohten, drehte einer der Männer das Gas etwas auf, woraufhin von der Propangasflasche eine Stichflamme ausging. Die Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst, der mit einem Notarzt, drei Rettungswagen und mehreren Ersthelfern vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 27 Feuerwehrleuten im Einsatz. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Geislingen (ZAK): Hoher Sachschaden nach Brand einer Feldscheune

Zum Brand einer Feldscheune mussten die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen ausrücken. Kurz nach zwei Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von Anwohnern alarmiert worden, die das Feuer an einer Scheune an der Isinger Straße, wenige Meter nach dem Ortsende von Geislingen, entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten im Einsatz war, stand die etwa 15 X 30 Meter große Feldscheune bereits in Vollbrand. In der Scheune, die mit einer Photovoltaikanlage versehen war, waren mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen untergestellt. Die Löscharbeiten zogen sich bis etwa 3.30 Uhr hin, erforderliche Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa sechs Uhr an. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen und 18 Sanitäter vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 450.000 Euro belaufen. Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand vom 13.06.2024 im Emertal bestehen könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (cw)

Balingen (ZAK): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag in der Bahnhofstraße zu Fall gekommen. Der 76 Jahre alte Mann war dort gegen 12.30 Uhr auf seinem Fahrrad unterwegs, als er wohl bei einem Bremsmanöver alleinbeteiligt stürzte. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Senior zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

