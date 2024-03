BPOLI EBB: Mann beim Einkauf überfallen

Hirschfelde (ots) - 27.02.2024 / 12:15 Uhr / Hirschfelde Ein 35-jähriger Pole hat am 27.Februar 2024 am Hirschfelder Kraftwerksmuseum das Kellerfenster eines Nebengebäudes aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Bevor er dort Gegenstände stehlen konnte, trafen Streifen der Bundespolizei ein und nahmen den Mann fest. Gegen 12:15 Uhr teilte ein Zeuge dem Bundespolizeirevier Zittau mit, dass Jemand in das Gebäude ...

