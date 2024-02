Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisiert über die Grenze

Zittau (ots)

24.02.2024 / 22:20 Uhr / Zittau

25.02.2024 / 18:45 Uhr / Zittau

Die in den Zittauer Grenzkontrollstellen eingesetzten Bundespolizisten hatten es am vergangenen Wochenende mit zwei alkoholisierten Männern zu tun.

Am 24. Februar 2024 reiste um 22:20 Uhr ein 37-jähriger Pole mit seinem Fahrrad über die Grottauer Brücke ein. Er fuhr in Schlangenlinien und hatte Probleme anzuhalten, als die Beamten ihn kontrollierten. Sie stellten seine Identität fest und übergaben den Fall an eine Streife das Polizeireviers Zittau-Oberland. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe zur genauen Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde angeordnet und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr geschrieben.

Am nächsten Abend kontrollierten die Beamten um 18:45 Uhr auf der B 178 die Insassen eines tschechischen VW Passat. Bei ihnen handelte es sich um drei Rumänen, die aus Polen kommend einreisten. Einer der Mitfahrer, ein 25-jähriger Mann, wollte sich nicht so recht kontrollieren lassen. Er schmiss seinen Reisepass auf die Straße und schüttete Bier aus seiner Dose den Beamten entgegen. Er wurde eindringlich belehrt und konnte seine Reise dann fortsetzen.

