Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchte Männer müssen zum Haftrichter

Zittau (ots)

21.02.2024 / 11:45 + 13:00 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei verhaftete am 21. Februar 2024 an der Grenzkontrollstelle in der Zittauer Friedensstraße zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer und führt sie heute einem Haftrichter vor.

Um 11:45 Uhr war es ein 49 Jahre alter Tscheche, der 2019 wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen angeklagt und nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen ist. Um 13:00 Uhr erschien ein 43-jähriger Slowake in der Einreisekontrolle. Gegen ihn war 2022 die Untersuchungshaft wegen des Diebstahls mit Waffen angeordnet worden. Außerdem hatte er nun ein nicht zugelassenes Pfefferspray dabei und muss sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

