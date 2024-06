Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Motorroller gestohlen und angezündet; Einbrüche in Gaststätte und Gartenhütten; Exhibitionist; Brand;

Gegenverkehr übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Donnerstagmorgen auf der Sondelfinger Straße ereignet hat. Eine 29-Jährige war gegen 8.35 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Sondelfinger Straße ortsauswärts unterwegs und wollte auf Höhe der Gebäudenummer neun nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 17 Jahre alten Radfahrer, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Jugendliche, der keinen Helm getragen hatte, so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor. (cw)

Reutlingen (RT): Motorroller gestohlen und angezündet (Zeugenaufruf)

Nach zwei weiblichen und einem männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren fahndet der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Das Trio steht im dringenden Verdacht, am Donnerstagabend im Bereich Mittelstadt und Orschel-Hagen zwei Roller gestohlen zu haben, von denen sie einen in der Straße Am Wieslenbach in Brand steckten. Gegen 2.30 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die in der Straße Am Wieslenbach, unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg, einen brennenden Motorroller der Marke Her Chee festgestellt hatten. Zudem sahen sie zwei Mädchen und einen Jungen über die Riedericher Straße in Richtung Wieslenstraße flüchten. Der brennende Motorroller konnte in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte auf dem Spielplatz in unmittelbar Nähe ein weiterer, aufgebrochener und kurzgeschlossener Roller der Marke Peugeot Kisbee aufgefunden werden, der zwischen 21 Uhr und der Auffindezeit in der Wildbader Straße gestohlen worden war. Von den weiblichen Jugendlichen war eine mit einem weißen T-Shirt und einer weiß-schwarzen Hose bekleidet. Ihre Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Die zweite weibliche Jugendliche hatte ihre Haare ebenfalls zu einem Zopf gebunden und trug einen Pullover. Der männliche Tatverdächtige war komplett schwarz gekleidet und trug eine Jogginghose. Er wird von dunklerem Hauttyp beschrieben. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/96110 um Hinweise. (cw)

Münsingen (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Fölterstraße im Stadtteil Dottingen ist ein Unbekannter zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen, in denen er in der Folge in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchstöberte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Trinkgeldkasse begnügen, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Münsingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Riederich (RT): Mit E-Scooter gestürzt

Eine 24-Jährige musste nach einem Sturz am Donnerstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Frau befuhr gegen 21.30 Uhr mit einem E-Scooter die Grafenberger Straße und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort kam sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Nikolaus-Otto-Straße / Gaußstraße ist es am Donnerstagnachmittag zur Kollision zweier Autos gekommen. Eine 54-jährige Audi-Lenkerin war gegen 16.40 Uhr in Richtung Kreisverkehr unterwegs und stieß mit ihrem Wagen mit dem VW eines 23-Jährigen zusammen, der auf der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Gaußstraße abbiegen wollte. Hierbei zog sich der VW-Lenker ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Blechschaden an den Autos beziffert die Polizei insgesamt auf schätzungsweise 8.000 Euro. Beide Pkw mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Esslingen (ES): Gartenhütten aufgebrochen

Zwei Gartenhütten in der Eichendorffstraße sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, von einem Unbekannten heimgesucht worden. Der Täter hebelte auf den beiden umzäunten Flurstücken ein Fenster bzw. die Eingangstür der Gartenhäuser auf und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand aus einer der Hütten unter anderem eine Wasserpfeife. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 27 ereignet. Kurz vor 17.30 Uhr war eine 56 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe des Zeppelintunnels krachte sie mit ihrem Wagen wohl aus Unachtsamkeit ins Heck eines Audi, der von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. Beim Unfall wurden beide Personen ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte der Rettungsdienst den 20-Jährigen in eine Klinik. Den Gesamtschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro. Der Mercedes musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): In der Öffentlichkeit entblößt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag in der Yalova Straße entblößt. Kurz nach 17.30 Uhr war dort eine Frau mit ihrem Hund unterwegs, als ein entgegenkommender Jugendlicher sein Glied entblößte. Anschließend lief dieser in Richtung Kiebingen davon. Der Gesuchte ist circa 14 bis 16 Jahre alt, ungefähr 165 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat blonde Locken und war mit einem weißen T-Shirt sowie einer grauen, kurzen Stoffhose bekleidet. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegen. (mr)

Haigerloch (ZAK): Brand in Stetten

Zum Brand in einem Wohngebäude im Birkenweg in Stetten ist ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte sich in der Küche im Obergeschoss des Gebäudes zunächst Öl in einem auf dem heißen Herd stehenden Topf entzündet haben. Anschließend breitete sich der Brand aus, sodass beim Eintreffen der Feuerwehr bereits Flammen im Obergeschoss bzw. im Dachstuhl sichtbar waren. Zwei Personen mussten von den Wehrleuten aus dem Gebäude gebracht werden. Eine Nachbarin hatte sich beim Versuch, die Flammen zu löschen, ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zugezogen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die den Brand schließlich löschen konnte, dürfte sich der Gesamtschaden an dem bis auf weiteres nicht mehr bewohnbaren Gebäude einer vorläufigen Schätzung zufolge auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Bewohner kamen bei Bekannten bzw. in städtischen Notunterkünften unter. (mr)

Bisingen (ZAK): Abgedrängt und davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Bisingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der B 27 von Balingen herkommend ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr war dort ein 38-Jähriger mit einem VW Passat unterwegs, wobei ihm bereits seit einigen Kilometern ein weißer Transporter sehr dicht auffuhr. Nachdem der Transporter hinter dem 38-Jährigen zunächst ebenfalls auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Bisingen-Nord gewechselt hatte, zog der unbekannte Fahrer nochmals auf den rechten Fahrstreifen, um den Passat zu überholen. Anschließend wechselte er so dicht vor dem Passat wieder auf den Verzögerungsstreifen, dass der 38-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte der Passat die Leitplanken, wobei an dem Wagen ein Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Der 38-Jährige hielt in der Folge an. Der unbekannte Lenker des weißen Transporters mit ausländischen Kennzeichen und der Länderkennung H fuhr hingegen in Richtung Ortsmitte Bisingen weiter. Der Fahrer ist circa 20 Jahre alt und hat kurze, braune Haare. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Transporter bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07476/9433-0 zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

An einer Straßenlaterne endete die Fahrt eines 26-Jährigen am Donnerstabend in der Straße Hauptwasen. Der Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem Seat Ibiza auf der Straße Hauptwasen unterwegs und wollte dort wenden. Weil er aber den polizeilichen Ermittlungen zufolge offenbar viel zu schnell war und zudem einer seiner Reifen völlig abgefahren war, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und knallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer und sein 18 Jahre alter Beifahrer wurden nachfolgend vom hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort untersucht, blieben zum Glück aber unverletzt. Der Seat, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an dem Auto wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der zerstörten Straßenlaterne ist noch nicht bekannt. (cw)

