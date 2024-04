LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss mit E-Roller gestürzt

Mühlhausen (ots) - Am 12.04.2024 kam es in den Nachmittagsstunden in Weberstedt auf einem Parkplatz am Campingplatz und in Kammerforst auf dem Parkplatz "Zollgarten" zu Diebstählen aus mehreren Fahrzeugen. Der oder die Täter schlugen dabei die Seitenscheiben bzw Rückscheibe der Pkw ein und entwendeten Handtaschen und Portemonnaies im Wert von mehreren hundert Euro. ...

