Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter schlägt Scheiben ein und stiehlt Wertsachen

Mühlhausen (ots)

Am 12.04.2024 kam es in den Nachmittagsstunden in Weberstedt auf einem Parkplatz am Campingplatz und in Kammerforst auf dem Parkplatz "Zollgarten" zu Diebstählen aus mehreren Fahrzeugen. Der oder die Täter schlugen dabei die Seitenscheiben bzw Rückscheibe der Pkw ein und entwendeten Handtaschen und Portemonnaies im Wert von mehreren hundert Euro. Vor Ort konnten keine Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Gegenstände gefunden werden. Es wurden jedoch umfangreich Spuren gesichert.

Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nur kurz verlassen wird. Darüber hinaus bittet die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich um sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter oder auffälligen Fahrzeugen im Bereich der Parkplätze.

