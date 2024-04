LPI-NDH: Fahrzeug von Wiederholungstäter eingezogen

Hachelbich (ots) - Ein 17-jähriger Mopedfahrer befuhr am Samstag, den 13.04.2024, gg. 16:35 Uhr, mit seiner Simson die Alte Bahnhofstraße in Richtung Lindenstraße. In einer Rechtskurve in der Alten Bahnhofstraße kam der Mopedfahrer ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Simson-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Inaugenscheinnahme ...

mehr