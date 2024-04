Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hachelbich (ots)

Ein 17-jähriger Mopedfahrer befuhr am Samstag, den 13.04.2024, gg. 16:35 Uhr, mit seiner Simson die Alte Bahnhofstraße in Richtung Lindenstraße. In einer Rechtskurve in der Alten Bahnhofstraße kam der Mopedfahrer ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Simson-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Inaugenscheinnahme des Kleinkraftrads fielen bauliche Veränderungen auf, wodurch in der Folge der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht. Das Moped wurde zur weiteren Begutachtung polizeilich sichergestellt.

