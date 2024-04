LPI-NDH: Reifen beschädigt und dreiste Taxifahrt

Sondershausen (ots) - Von Freitag, den 12.04.2024, 16:00 Uhr, bis Samstag, 13.04.2024, 11:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in der Weizenstraße die hintere amtliche Kennzeichentafel von einem Pkw Ford entwendet. Hierbei wurde auch die Kennzeichenhalterung beschädigt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/574365100 zu melden. Aktenzeichen: 0094675 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

