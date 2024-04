Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Fahrrads

Wasserthaleben (ots)

Am Freitag, den 12.04.24, zwischen 23:40 Uhr und 23:45 Uhr, entwendete in der Hintergasse ein unbekannter Täter das kurzzeitig unbeaufsichtigt auf der Straße abgestellte Mountainbike der Marke Cube (schwarzer Rahmen, neongelber Schriftzug) im Wert von ca. 1300,- EUR. Das Fahrrad war nicht angeschlossen. Eine Zeugin konnte eine Person mit dem Beutegut fahrend in Richtung Greußen feststellen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 00945747

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell