Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandstiftung

Bretleben (ots)

Am Samstagabend, den 13.04.2024, um 19:00 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle Nordhausen ein Böschungsbrand zwischen Heldrungen und Bretleben gemeldet. Durch die FFW wurde kurz darauf bekannt, dass es sich um zwei Brandorte handelt, diese liegen ca. 150 Meter auseinander. Durch unbekannte Täter wurde ein Busch in Brand gesetzt, welcher dem Angelverein Bretleben zuzurechnen ist. Weiterhin wurde ca. 150m entfernt ein Container aufgebrochen und in diesem ein Feuer gelegt, welches auf eine darüber gebaute Holzhütte überging. Insgesamt entstand ca. 10.000,- EUR Sachschaden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0095082

