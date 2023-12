Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Treppenraum verraucht

Essen-Kray, Korthover Weg, 14.12.2023, 00:33 Uhr (ots)

In der vergangenen Nacht, am 14.12.2023, wurde die Feuerwehr Essen um 00:33 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in den Korthover Weg nach Essen-Kray alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung. Im Keller eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses ist es zum Brand von Kartons und einem Schrank in einem Kellerverschlag gekommen. Die Anwohnerinnen und Anwohner standen bereits vor ihrem Wohnhaus und gaben an, dass alle Personen das Gebäude verlassen hätten. Bedingt durch den Brand war der Treppenraum bereits verraucht, sodass durch die Einsatzleitung sofort zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Treppenraumkontrolle in dem Gebäude eingesetzt wurden. Mit einem handgeführten Strahlrohr wurde der Brand zügig abgelöscht. Bereits nach einer Viertelstunde konnte "Feuer Aus" gemeldet werden. Anschließend wurden alle Wohnungen mit Messgeräten auf Brandrauch und Atemgifte kontrolliert. Da diese Messungen negativ verlaufen sind, konnten alle Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Keller wurde durch die Polizei versiegelt und eine Brandursachenermittlung eingeleitet. Drei Personen, die aus dem Gebäude geflüchtet waren, wurden rettungsdienstlich begutachtet, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Führungsdienst, Sonderfahrzeugen, dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kray für rund eine Stunde im Einsatz.(CS)

