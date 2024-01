Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Northeim, Waldschänkenweg, Freitag, 26.01.2024, 07.00 - 09.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Abwesenheit ausgenutzt.

Am heutigen Freitag kam es zwischen 07.00 - 09.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Waldschänkenweg in Northeim. Während der angegebenen Zeit, waren die Geschädigten aufgrund von Terminen nicht zu Hause.

Die unbekannten Personen konnten gewaltsam über ein Fenster in das Haus einsteigen und dort Schmuck in unbekanntem Wert stehlen. Ob noch weitere Gegenstände mitgenommen werden konnten, muss noch geklärt werden.

Durch das gewaltsame Öffnen des Fensters entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell