POL-NOM: Verkehrsunfall bei Rückwärtsfahren verursacht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Mühlenstraße, Donnerstag, 25.01.2024, 11.55 Uhr NORTHEIM (mil) Die Polizei Northeim kontrollierte am Donnerstagvormittag in der Mühlenstraße einen 24-jährigen Northeimer mit seinem Fahrzeug. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumte der verantwortliche Fahrzeugführer einen vorherigen Konsum von THC ein. 37574 Einbeck, Rosenplänter, Donnerstag, 25.01.2024, 10.30 Uhr Am Donnerstag, ...

mehr