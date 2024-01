POL-NOM: Berauscht Auto gefahren

Einbeck (ots) - Einbeck / Immensen (rod) Im Zeitraum zwischen dem 23.01.2024, 15 Uhr, und dem 24.01.24, 12 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter eine Tür zum Gebäude des Golfclubs in Immensen auf und entwendeten Bargeld und diverses Golfzubehör. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von über 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

