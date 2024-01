Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von PKW aufgeklärt

Bild-Infos

Download

Uslar (ots)

USLAR, (go), MÜHLENSTRASSE, zwischen Samstag, dem 20.01.2024, 05:30 Uhr und Montag, dem 22.01.2024, 09:45 Uhr. Der entwendete PKW wurde, nach einem Inserat in einem Internetverkaufsportal in Northeim, beim Verkäufer sichergestellt und an den Geschädigten zurückgeführt. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell