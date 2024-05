POL-PDLD: Kein Führerschein - Pause dauert länger

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Zu zwei Einbruchsversuchen kam es in den vergangenen Tagen in der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach. Zunächst versuchten sich unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, den 26.04.2024, auf Montag, den 29.04.2024, über das Toilettenfenster gewaltsam Zutritt in ein in der Weinstraße gelegenes Restaurant zu verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen die Täter von ihrem Vorhaben ...

mehr