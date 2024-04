Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw landet auf Dach - Fahrerin leichtverletzt

Bild-Infos

Download

Klingenmünster (ots)

Am 30.04.24, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Steinstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 69-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai überholte auf Höhe des Anwesen Nummer 87 zwei vor ihr fahrende Radfahrer und übersah hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat. Der Pkw prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck des Geparkten. Durch die Wucht des Aufpralls landete der PKW Hyundai auf dem Dach. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf circa 8000.-EUR geschätzt. Die Steinstraße musste wegen des Austritts von Kraftstoff vorübergehend voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell