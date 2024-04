POL-PDLD: Lustadt - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Germersheim/Knittelsheim (ots) - Am Montag führte die Germersheimer Polizei Geschwindigkeitsmessungen in Knittelsheim und Germersheim durch. In der Hauptstraße von Knittelsheim waren insgesamt sieben Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei einer Messung in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim wurden zusätzlich zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. An beiden Kontrollorten ging den Beamten zusätzlich je ein ...

