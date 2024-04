Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Einbrüche - Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Zu zwei Einbruchsversuchen kam es in den vergangenen Tagen in der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach.

Zunächst versuchten sich unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, den 26.04.2024, auf Montag, den 29.04.2024, über das Toilettenfenster gewaltsam Zutritt in ein in der Weinstraße gelegenes Restaurant zu verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und gelangten nicht ins Innere.

Die zweite Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, den 27.04.2024, auf Montag, den 29.04.2024. Die Täter drangen über die Eingangstür gewaltsam in ein, ebenfalls in der Weinstraße gelegenes, Modegeschäft ein. Auch in diesem Fall konnten die Täter nichts erbeuten und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Bei beiden Taten entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Rufnummer 06341-287-0, oder mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Rufnummer 06343-9334-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

