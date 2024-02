Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bargeld aus Haus gestohlen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Weidengrund;

Tatzeit: zwischen 27.02.2024, 17.30 Uhr, und 28.02.2024, 14.40 Uhr;

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag mit Gewalt in ein Wohnhaus in Raesfeld eingedrungen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude an der Straße Weidengrund zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume im Inneren. Die Diebe entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld, das sie vorfanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell