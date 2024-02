Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Sattelzug-Fahrer fährt nach Unfall weg

Reken (ots)

Unfallort: Klein Reken, Dorfstraße / Brimmings Kamp;

Unfallzeit: 28.02.2024, 05.40 Uhr;

Ein beschädigtes Carportdach sowie ein verbogenes Straßenschild zurückgelassen hat der Fahrer eines Sattelzuges am Mittwochmorgen in Klein Reken. Der Unbekannte hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 05.40 Uhr mit seinem weißen Anhänger mit der Aufschrift "World" von der Dorfstraße rückwärts in den Brimmings Kamp rangiert. Dabei kam es zur Kollision mit dem Verkehrszeichen und dem Bauwerk. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

