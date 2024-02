Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Scooter bringt es auf 60 km/h

Bocholt (ots)

Unfreiwillig beenden musste am Mittwoch in Bocholt ein Mann die Fahrt mit seinem E-Scooter: Er stand unter Drogeneinfluss, sein "frisiertes" Elektrokleinstfahrzeug brachte es auf gut 60 km/h. Damit wurde der elektrisch angetriebene Tretroller fahrerlaubnispflichtig. Einen Führerschein konnte der 37-Jährige nicht vorweisen. Polizeibeamte hatten den Mann auf der Industriestraße kontrolliert. Eine Ärztin entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache in Bocholt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt - auf den Mann kommen nun entsprechende rechtliche Konsequenzen zu. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell