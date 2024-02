Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hecke in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Dinkelstraße;

Tatzeit: zwischen 27.02.2024, 20.00 Uhr, und 28.02.2024, 12.30 Uhr;

Als am Mittwochmittag ein Zeuge zu einem Vereinsgelände in Gronau kam, erwartete ihn ein trauriges Bild: Circa 20 Meter einer rund zweieinhalb Meter hohen Hecke waren verbrannt. Als er am Abend zuvor den Platz an der Dinkelstraße verlassen hatte, war noch alles in Ordnung. Derzeit ist unklar, wer die Flammen wie entfacht und gelöscht hat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell