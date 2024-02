POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen auf der Autobahn

Illingen (ots) - Eingebrochen worden ist in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitag in ein Firmengebäude in Illingen. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die noch unbekannten Täter zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam in ein Firmengebäude in der Max-Eyth-Straße ein. Im Inneren hatten es die Diebe offenbar auf die hierin gelagerten Werkzeuge abgesehen. Der entstandene Schaden wird derzeit im fünfstelligen ...

