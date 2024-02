Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Firmengebäude

Illingen (ots)

Eingebrochen worden ist in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitag in ein Firmengebäude in Illingen.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die noch unbekannten Täter zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam in ein Firmengebäude in der Max-Eyth-Straße ein. Im Inneren hatten es die Diebe offenbar auf die hierin gelagerten Werkzeuge abgesehen. Der entstandene Schaden wird derzeit im fünfstelligen Bereich angenommen.

Der Polizeiposten in Illingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07041 96930 bei dem Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell