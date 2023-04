Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Enkirch

Enkirch (ots)

Am 25.04.2023 zwischen 15:00 und 19:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Enkirch in der Straße "Am Steffensberg". In Höhe der Hausnummer 1 parkte ein PKW ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkbucht. In dem oben genannten Zeitraum fuhr ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein LKW, an dem parkenden PKW vorbei und beschädigte dieses über die komplette Fahrerseite. Der Schaden könnte durch einen Abbiegevorgang mit dem Heck des Verursachers entstanden sein. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542-98670 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell